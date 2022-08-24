高颜值组合MBC新剧《朝鲜律师》将由禹棹奂＋苞娜＋车学沇N共同演出

退伍后的禹棹奂终於要推出新作啦〜MBC新剧《朝鲜律师》包含了禹棹奂，今日公开还包含了《二十五．二十一》的苞娜（金知妍）以及《Bad and Crazy》的车学沇联手演出。

MBC的新电视剧《朝鲜律师》是一部历史剧，描述父母在审判中丧命而想要对此复仇的律师故事，虽然这位律师一开始的目的是复仇，但却也在这样的过程中经历各式事件而逐渐成长为一位真心为百姓服务的真正律师。本剧也确定将由禹棹奂、苞娜以及车学沇共同演出。



拥有强烈的眼神以及沉稳的演技实力，以《救救我》《The King：永远的君主》受到观众们喜爱的禹棹奂，在新剧《朝鲜律师》中将饰演主角律师姜翰秀，预计将再度散发他的魔性魅力。



而以《二十五．二十一》中的直率演出而大受观众喜爱的苞娜，则将饰演剧中真心忧国忧民的公主李妍珠一角，她隐藏了自己真实的身份并面对著无法实现的爱情，是位悲剧性的女子。车学沇则是演出朝鲜最高名门世家出身的汉城府判官刘至善，是一位努力追求公正审判刚正不阿的人物，常因理想与现实间的鸿沟而感到无力，认为自己怀抱著无法实现的梦想。



新剧《朝鲜律师》三位主角正投入拍摄中。

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