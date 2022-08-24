演員李到晛個人SNS遭駭客入侵驚見鼠圖！公司急發聲明：「所上傳的圖片與演員本人無關」

演員李到晛時常透過SNS與粉絲們互動並公開自己的近況，不過近日突然遭到駭客攻擊，帳號上傳了一些老鼠以及與他本人無關聯的照片，有些原本的Po文也遭到刪除，目前帳號已關閉，公司也發表正式聲明。

演員李到晛所屬公司樂華娛樂於今日稍早發表聲明，表示演員李到晛的個人SNS帳戶出現了禁止管理者進入並且刪除掉一些Po文的狀況，是遭到了駭客的入侵。而公司也正在要求總公司對於此駭客攻擊事件採取對應措施，盡最大的努力盡快解決此問題。並向粉絲們表示，直到帳號恢復為止，期間所上傳的Po文及該帳號所有行動與演員李到晛本人無關，也希望大家不要因此遭到傷害。同時感謝為李到晛應援的所有粉絲們，很抱歉讓大家為此擔心。



事件發生在日前夜間0時30分左右，李到晛個人的IG帳號下原本的Po文都遭到刪除，並且還透過該帳號上傳了多張灰色老鼠的照片以及巴西總統、不知名男子等與李到晛不相關的圖片，發文也都標記了「래토봇」。不久後李到晛的Twitter帳號也同樣上傳了奇怪的內容，引發粉絲們的擔憂。



韓媒還翻譯了駭客用葡萄牙語的留言，內容提到他只是為了打發時間，因為覺得無聊，覺得李到晛應該找更好的所屬公司或專業人士來協助他等等，不過也向粉絲們喊話，原本李到晛帳號下的內容都會恢復。



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