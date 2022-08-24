演员李到晛个人SNS遭骇客入侵惊见鼠图！公司急发声明：「所上传的图片与演员本人无关」

演员李到晛时常透过SNS与粉丝们互动并公开自己的近况，不过近日突然遭到骇客攻击，帐号上传了一些老鼠以及与他本人无关联的照片，有些原本的Po文也遭到删除，目前帐号已关闭，公司也发表正式声明。

演员李到晛所属公司乐华娱乐於今日稍早发表声明，表示演员李到晛的个人SNS帐户出现了禁止管理者进入并且删除掉一些Po文的状况，是遭到了骇客的入侵。而公司也正在要求总公司对於此骇客攻击事件采取对应措施，尽最大的努力尽快解决此问题。并向粉丝们表示，直到帐号恢复为止，期间所上传的Po文及该帐号所有行动与演员李到晛本人无关，也希望大家不要因此遭到伤害。同时感谢为李到晛应援的所有粉丝们，很抱歉让大家为此担心。



事件发生在日前夜间0时30分左右，李到晛个人的IG帐号下原本的Po文都遭到删除，并且还透过该帐号上传了多张灰色老鼠的照片以及巴西总统、不知名男子等与李到晛不相关的图片，发文也都标记了「래토봇」。不久后李到晛的Twitter帐号也同样上传了奇怪的内容，引发粉丝们的担忧。



韩媒还翻译了骇客用葡萄牙语的留言，内容提到他只是为了打发时间，因为觉得无聊，觉得李到晛应该找更好的所属公司或专业人士来协助他等等，不过也向粉丝们喊话，原本李到晛帐号下的内容都会恢复。



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