少女時代秀英IG分享感性長文：「因為愛而忙碌的這個夏天，再也沒有比成員們陪伴在旁更幸福、更珍貴的時間了」

GG4EVA！這個夏天有少女時代，SONE們很幸福～

少女時代於今年（2022年）迎來出道15週年，並以「完整體」回歸韓國歌壇。不只有團綜《少時貪探》，她們還積極出演出演各種綜藝節目，如：《驚人的星期六》、《認識的哥哥》、《出差十五夜》、《文明特急》等，並以主打曲《FOREVER 1》和粉絲們度過特別有意義的夏日。成員秀英於昨日（23日）在個人Instgram分享長文，表達自己對於此次活動的感想。







秀英表示：「不知道是不是因為結束了如同慶典般的打歌，上傳這些照片總帶著那麼點悲傷的氣息。但還是有幾句話想寫下來...這次的回歸之所以準備那麼久，我想大概是因為...現在的我們比起『帶來什麼樣的音樂』，更重要的是『傳遞什麼樣的訊息』。為了把力量匯入到這個訊息裡，我們必須先經歷『該成為什麼樣的人』這一苦惱。」

「到了一邊製作專輯、一邊思考該傳遞什麼訊息的時候，比起『我們已經成長很多很多，這就是現在的我們想說的話』這樣宏大的目標，更多的是，想對這漫長歲月不知道能不能在見到組合完整體卻依舊等待著的SONE們說一句：『我們依然在這裡』，這就是最能傳遞我們『真心』的訊息…」

「雖然只是樸實無華的一句話，但滿含我們的決心和真心。在製作專輯的同時，我們再次在調整所有人的行程這類現實問題上碰壁，在『想做的』和『能做的』之間妥協，甚至還有在『真心』中生出『疑心』的瞬間。但是完成專輯後，看到SONE們像是只等待此刻一般，用世界上最響亮的聲音給予我們應援，這時我才明白，讓這個訊息變得圓滿的不是我們，而是你們。現在，仍舊，以後也一直會對你們說：『我們在這裡』。如夢一般，讓這短暫的3天，填滿了5年的空白期。

言語所不能及地感謝你們..你們的存在就是巨大的感動。」









「還有這次看著成員們在舞臺上唱歌的樣子，我感受到宛如魔法般，刹那間我不懂事的懷疑，不知不覺變成堅定的信心和信任...對啊，因為愛而忙碌的這個夏天，再也沒有比成員們陪伴在旁更幸福、更珍貴的時間了...我們一定要永遠在一起！這些膩膩歪歪的少女們啊...（本來只想寫幾句，結果囉囉嗦嗦仿佛獲獎感言，都是因為這個8月太讓人激動了）那就，晚安吧！我們...3號再見 #GG4EVA」

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