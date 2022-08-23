《金湯匙》四主角海報公開！王冠位置不同暗藏玄機，神秘婆婆擺攤地點是《二十五，二十一》《梨泰院Class》取景地

好期待這部劇開播啊！ MBC漫改劇《金湯匙》今日公開了陸星材、李鍾元、鄭彩娟、妍雨四人四色海報，陰暗中流動著難以捉摸的神秘氣息。
《金湯匙》講述家境貧寒的小孩用偶然獲得的金湯匙與出身富裕的好友調交換身份，成為後天型金湯匙的人生冒險故事。 此前曾公開「王座上掛著黃金王冠」的預告海報，寫道：「交換父母，成為富人吧。」
新公開的角色海報也延續這一畫風，四位主角對待王冠的不同態度引人矚目。 陸星材飾演從窮人變成富人的李承天，面露微笑地將王冠戴到頭上，顯現出他對富人身份的渴求。而原本就是富家女的羅珠熙（鄭彩娟 飾）則只是把王冠放在腿上、面無表情，因為她雖為財閥之女卻想過平凡的生活。
唯一沒有王冠的是李鍾元飾演的黃泰勇，他被李承天調換身份後成為窮人，但似乎對王冠並不感興趣，一手托著下巴、一腳跨在椅子上、神色泰然自若，仿彿原本就是王座的主人。妍雨飾演的吳如真身穿華麗的紅色長裙、一隻手舉著王冠，和黃泰勇相似又有微妙的不同。
之前公開的預告片裡，李承天在路邊遇見一個擺攤的老婆婆，婆婆說她有能把人變有錢的金湯匙、一把只要3萬韓元，問他想不想成為富人？ 這一幕不知大家有沒有覺得眼熟，其實取景地就在《二十五，二十一》羅希度和白易辰最後擁抱道別的櫻花巴士站旁邊，中間隔著一個拱橋而已。 《梨泰院Class》秀娥（權娜拉 飾）讀書時搭巴士的站牌也是在這裡拍攝，將來可以一次打卡三部劇的取景地了XD
《金湯匙》將在9月23日通過MBC正式開播，期待四位演員帶來的精彩故事！
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