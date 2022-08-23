《金汤匙》四主角海报公开！王冠位置不同暗藏玄机，神秘婆婆摆摊地点是《二十五，二十一》《梨泰院Class》取景地

好期待这部剧开播啊！ MBC漫改剧《金汤匙》今日公开了陆星材、李钟元、郑彩娟、妍雨四人四色海报，阴暗中流动著难以捉摸的神秘气息。
《金汤匙》讲述家境贫寒的小孩用偶然获得的金汤匙与出身富裕的好友调交换身份，成为后天型金汤匙的人生冒险故事。 此前曾公开「王座上挂著黄金王冠」的预告海报，写道：「交换父母，成为富人吧。」
新公开的角色海报也延续这一画风，四位主角对待王冠的不同态度引人瞩目。 陆星材饰演从穷人变成富人的李承天，面露微笑地将王冠戴到头上，显现出他对富人身份的渴求。而原本就是富家女的罗珠熙（郑彩娟 饰）则只是把王冠放在腿上、面无表情，因为她虽为财阀之女却想过平凡的生活。
唯一没有王冠的是李钟元饰演的黄泰勇，他被李承天调换身份后成为穷人，但似乎对王冠并不感兴趣，一手托著下巴、一脚跨在椅子上、神色泰然自若，仿佛原本就是王座的主人。妍雨饰演的吴如真身穿华丽的红色长裙、一只手举著王冠，和黄泰勇相似又有微妙的不同。
之前公开的预告片里，李承天在路边遇见一个摆摊的老婆婆，婆婆说她有能把人变有钱的金汤匙、一把只要3万韩元，问他想不想成为富人？ 这一幕不知大家有没有觉得眼熟，其实取景地就在《二十五，二十一》罗希度和白易辰最后拥抱道别的樱花巴士站旁边，中间隔著一个拱桥而已。 《梨泰院Class》秀娥（权娜拉 饰）读书时搭巴士的站牌也是在这里拍摄，将来可以一次打卡三部剧的取景地了XD
《金汤匙》将在9月23日通过MBC正式开播，期待四位演员带来的精彩故事！
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