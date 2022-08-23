懸疑追擊劇《Blind》玉澤演、河錫辰兄弟卻相互懷疑！鄭恩地能否逃過一劫~最新預告公開！9月16日首播

即將在9月16日透過tvN播出的新金土電視劇《Blind》，由玉澤演、鄭恩地以及河錫辰共同展開追兇行動，從預告影片中似乎可嗅出韓劇《隧道》以及《Voice》系列的味道，熱愛懸疑追兇燒腦的觀眾們應該不容錯過。

在黑暗的房間中獨自坐著，並說出這句警告「瘋狗正要來了」的柳成俊（玉澤演飾）以及一個被某人綁架帶走的女性，預告了即將發生令人恐懼的事件，加上玉澤演的眼神有些迷茫，似乎不是正在追查案件刑警的銳利眼神，字幕上寫著「沉寂的記憶」，令人懷疑他口中的瘋狗到底是誰？難道是多年前的自己嗎？



柳成俊的哥哥，同時也是法官的柳成勳（河錫辰飾）似乎看出弟弟的不尋常，於是漸漸開始對弟弟起了疑心，「暴露的真相」令人感到非常混亂與不安，對於其中女性聲音趙恩琪（鄭恩地飾）的提問：「法官大人，您不相信自己的弟弟嗎？」而柳成勳卻冷冷地回答：「我不相信任何人。」兄弟間是否發生了什麼事件？柳成勳真的是鐵面無私的法官嗎？





而社會福利師趙恩琪則是受邀為此案件的9名國民陪審團的一員，但預告中卻說著「審判結束了，真正的殺人事件才正要開始」令人不禁毛骨悚然，這九位陪審團的成員似乎成了殺人犯的名單，即將一個個陷入危險。真兇「瘋狗」的真面目到底是誰？即將再度引發觀眾們的高度好奇。9月16日晚間即將首播。



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