真的超寵粉！即使行程繁忙、還要趕去錄製《人歌》，少女時代在《SMTOWN》演唱會依舊待到最後！

近日，在韓國論壇 Theqoo 有篇以「原本沒有打算出演《SMTOWN LIVE》演唱會謝幕的少女時代完整體」的文章，引發熱烈討論。

在《SMTOWN LIVE》演唱會原本的曲目表備註可以看到：「少時只有太妍、孝淵登場」、「《Hope》結束之後打招呼，並拍攝團體照」。所以...不少粉絲以為少女時代完整體是不會在謝幕出現的，不過...最後姊姊們還是一起出來了！



原Po還提到：「其實少女時代能登上《SMTOWN LIVE》演唱會舞台就已經很神奇了，因為現在有3位成員不是SM所屬歌手。徐玄是在 Namoo Actors 、秀英在SARAM娛樂、Tiffany則是美國的經紀公司。」

而俞利、秀英、潤娥和徐玄都是有戲劇要拍攝的情況，同時又要準備少女時代回歸的日程。在《SMTOWN LIVE》演唱會結束後，她們還要趕去進行《人氣歌謠》的是錄製，雖然是很忙的行程，不過...她們依舊一起待到最後，大家在百忙之中開心地笑著收尾。



這也讓網友們紛紛表示：「不愧是少女時代！！！ 真的太感謝了」、「真的好愛少女時代，非常自豪又帥氣」、「粉絲們肯定很開心」、「少女時代真的是傳奇組合...」、「就是對粉絲的愛、對組合的愛」、「真的好感動啊 嗚嗚嗚」、「看著這次活動，感覺少女時代真正熱愛粉絲」等等。



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