實力終於被認可！姜泰伍堅信自己終有一天會被看到：不眼紅徐康俊&孔明先走紅，不會為此而焦慮

《非常律師禹英禑》的熱播讓男主角「李濬浩」的扮演者爆紅，不少劇迷都被他暖男的人設圈粉成功。

姜泰伍於2013年以演員男團5urprise一員出道，曾與徐康俊和孔明是隊友，首部出演的作品則是同年網劇《放學後福不福》。 組合隨著2020年合約期滿解散，對比徐康俊早在2015年就通過《奶酪陷阱》為人熟識，姜泰伍的走紅其實算晚的了，那麼對於隊友們比自己更早出名，他又是怎麼想的呢？



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日前有韓媒《News 1》採訪了姜泰伍，他對此話題也有提及，表達了自己真實的心聲。姜泰伍表示：「當時真心替他們高興，他們成功就代表5urprise成功了，很真誠地為他們慶祝。 不過，我也是人啊，會羨慕他們，但我也不是那種會特別關注他人事情的類型，當時也想過之後也許我也會有被大家熟知的一天，不會很焦慮。」



正是因為相信自己有會被民眾熟悉的一天，姜泰伍才保持著初心努力活動，而機遇往往會留給有準備的人，讓他碰到了《非常律師禹英禑》，一夜之間爆紅。 對於昔日隊友的走紅，徐康俊和孔明也送上了祝福，姜泰伍透露：「康俊哥正在部隊服役，他有聯絡我。 孔明之前約我一起打保齡球，還說我現在紅了，費用由我出。 」

採訪最後，姜泰伍提到了入伍，表示：「因為《非常律師禹英禑》，我才可以在退伍之後開始下半場。」

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