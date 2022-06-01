看懂《我的出走日記》大結局了嗎？斷頭玫瑰、500硬幣都是戲！生活仍在繼續，「出走」沒有終點

開播前宣傳不多，開播後好評如潮，已經被諸多觀眾奉為「人生劇TOP3」，預定「本年度最佳韓劇之一」，說的就是《我的出走日記》。

《我的出走日記》以廉家大姐琦貞（李伊 飾）、二哥昌熙（李民基 飾）、三妹美貞（金智媛 飾）為主軸，細膩描寫著小人物的故事，寫實，貼近生活，說句誇張的評價，都說一千個人眼裡有一千個哈姆雷特，那《我的出走日記》 結束後，一百個人里也有一百個結局，其中的滋味值得細細品味。



第16集精彩大結局，只是對於沒有明確描寫出廉家三姐弟生活走向這一點，部份觀眾心有牽掛，覺得這並非是他們心目中最完美的大團圓結局。 但小編認為，只用Happy Ending、Bad Ending來界定結局是否完美，未免太糟蹋前15集的劇情鋪設，以及編劇的用心良苦了。 這部劇劇名的韓文直譯為「我的解放日記」，中文改成了「我的出走日記」，何為解放、出走？ 最通俗的說法當是「擺脫桎梏」、「掙脫枷鎖」！

大姐琦貞始終嚮往著火熱愛情，但事與願違將青春浪費在了追逐男人的路上，直到遇上了大姐夫泰勳（李己雨 飾），兩人似乎是天生一對，一個溫吞到讓觀眾覺得是窩囊，一個熱情似火，性格互補。 大結局里琦貞最後和泰勳解開了懷孕誤會，也認清了這段關係的問題，原來愛情並不永遠甜蜜，會伴隨著摩擦、矛盾與自我，從她努力想要融入進泰勛的家庭可以看出大姐依舊未放棄愛情，就像最後那幕斷頭玫瑰花，也應證了大姐之前「可以接住頭」 這句話，不是只有完美才是美，不完美也能深入人心。



二哥昌熙原先是個口無遮攔、有什麼就說什麼的話痨，卻在送走了媽媽之後有種被逼著一夜長大的感覺。 獨自熬過了貸款，終於不再為錢所困，又誤打誤撞走錯了教室，或許找到了適合自己的新職業-禮儀師，即將有了真正的人生目標。 二哥的人設更偏向於自我解放、自我和解，接受曾經碌碌無為的自己，不停激勵自己，哪怕每天只前進一小步，也是好的。



三妹廉貞是最讓觀眾產生共鳴的角色，從社恐、需要通過別人的肯定來肯定自己的她最後成為了懂得自我肯定的人，內心的巨大轉變才是一切好轉的開始...... 快樂源於自身，不再將期待放在他人身上，學會搜集小確幸，即使每天只能搜集5分鐘，那又如何？ 或許，漸漸地就能從5分鐘變成了50分鐘、5小時。



關於「解放CP」具氏（孫錫久 飾）和美貞的結局，肯定有不少觀眾認為兩人沒有明確的在一起就不是HE，真是這樣嗎？ 時隔多年重逢的兩人可以毫無負擔的互相坦露過去，互相擁抱，已經說明他倆對過往釋然，懂得了從心底接納他人。 他們是互相救贖，互相影響，沒有斤斤計較，也沒有救人者與被救者之間的高貴卑微與否。 大結局具氏拿出積攢的身家去做了結，丟下了嗜好的酒拾起了差點掉落下水道的硬幣，在小編看來這就是他擺脫黑道、在前往希望的路上的自我救贖。500塊硬幣雖小，卻也能積少如山，要想往前邁進一大步，就得從嘗試邁出一小步開始。



這部戲值得慢慢欣賞、回味，既有明喻、也有暗喻，生活仍在繼續，解放沒有終點，一切都是進行時！

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