《獵首密令》在韓突破300萬觀影人次！李政宰親吐踏上導演之路是因《神偷大劫案》的他！

由國際巨星《魷魚遊戲》李政宰籌備四年，耗資超過兩百億韓元重金打造，首度自編自導自演，找來同為青龍影帝的超級好朋友鄭雨盛共同擔綱演出的諜報動作大片《獵首密令》，本周於韓國再度蟬聯票房冠軍，票房累計達300億韓元，觀影人次突破300萬大關，以壓倒性的成績，連續兩週稱霸票房冠軍！台灣也將於本週五8月26日上映！

《獵首密令》自韓國上映以來，口碑好評不斷，加上兩大巨星李政宰、鄭雨盛勤跑戲院及上節目宣傳，上映以來連12天票房第一，週末票房更是銳不可當，橫掃全國近五成的票房，可說每兩個要進戲院的人，其中就有一人是要看《獵首密令》，口碑火燙票房勢如破竹，讓首度執導電影的李政宰持續不斷替自己創下記錄，如今已解鎖「三百億男」的票房成就。



大家也非常好奇從影多年的李政宰，為何突然有挑戰當導演的想法，近日他與鄭雨盛、田慧振一起上網路節目《文明特急》時透露，其實他是受到了港星任達華的啟發！李政宰提到當時他與任達華合作拍攝電影《神偷大劫案》，他看到任達華同時身兼多職，本身也是多部電影的主演、製作與導演，不禁好奇的向他詢問，而任達華則回他：「身為一個電影人，這樣並不稀奇。」，讓當時的李政宰茅塞頓開，也因此開啟了成為導演以及多方面電影人的想法。



雖遭主持人調侃是個什麼都搶去做的「貪心鬼」，但李政宰表示任達華的話讓自己認知到自己是「做電影的人」，同時也想起好友鄭雨盛也有執導電影的夢想，且持續在創作劇本，便激起他也想向導演之路邁進。而主持人則播出當年他們訪談的片段，當時李政宰問鄭雨盛，如果當導演會不會找他演出，而如今身份卻是反過來，李政宰首部執導的電影《獵首密令》就是請鄭雨盛來擔綱演出，巧妙的神反轉連李政宰都表示相當意想不到。



《獵首密令》劇情講述南韓中央情報局（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰 飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛 飾）都接到上級指示，要找出一個臥底在情報部深處的北韓間諜。當這個間諜開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，兩位組長分別被指派互相調查對方，在這緊迫的狀況下他們若找不出這名臥底，自己可能就會遭到指控。《獵首密令》將於8月26日全台上映。



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