【分集劇情】《還魂》真復妍在冰石內神秘現身，還魂人大開殺戒、師徒為彼此捨命相救！（ep.18）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第18集落壽終於有機會利用冰石之力變回殺手，卻在面對張煜時猶豫了！

*以下內容包含第18集關鍵劇情！



冰石結界

昭泥擔心無德復活，前去阻撓時被冰石的強風捲入帶往精進閣。 冰石擴大形體、包圍整個精進閣，相當於形成結界，只有不包含水氣的東西能夠進出。 四大家族的公子及世子被困在其中，外部的各派勢力則開始召集人馬，準備爭奪冰石。



還魂人出擊

冰石之內術士們無法使用法術，但還魂人不受影響。 保存在細竹院的江客棧主人吸取活人元氣後恢復行動力，在術士宿舍大開殺戒。 昭泥讓無德去宿舍拿東西，原本想借還魂人之手除掉無德，不料徐律主動替她前往，結果被還魂人打成重傷。

張煜明白此刻大家不是還魂人的對手，唯一勝算就是把還魂人引誘進密室，而他甘願充當誘餌。



落壽的告別

落壽在冰石內恢復了力量，打算還魂到其他身體、做回殺手。 復妍在冰石風暴中告訴她，若要使用冰石之力就必須失去一些東西。 落壽意識到：如果藉助冰石還魂，困在這裡的所有人都會被吸幹水分而死。 落壽開始與大家斬斷關係，狠心認為這是必須付出的代價。

落壽以為張煜在戰斗中喪命，憤怒地殺死還魂人為徒弟報仇。 這時張煜卻好好地出現在她面前，請她選擇：要變回殺手、拔劍對他，還是要他給出新的承諾。 落壽猶豫再三後放下劍選擇承諾，張煜走上前給她深深一吻！



下集預告裡，陳武神秘地說復妍的神力並非只來自陳家母親，崔氏巫女情緒激動地當眾施展換魂術，而張強站在屋外目睹這一切。 無德穿上復妍的衣服，張煜抱住她說：「聽說這裡有個即將成婚的新娘？」 第一季只剩兩集了，希望是個圓滿的結尾啊！



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