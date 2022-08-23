《非常律師禹英禑》接檔劇《Good Job》來了！三大看點搶先看

丁一宇和Yuri的英雄羅曼史即將上檔。

一部《非常律師禹英禑》把開臺不久的有線台ENA推進了行業主流，據說ENA為這部戲投資了150億，但回報率暴漲10倍，最重要的是讓更多的人開始關注起ENA接下來的新劇。 而接檔《非常律師禹英禑》播出的新作就是丁一宇和Yuri主演的《Good Job》。 新劇上檔到底有哪些看點值得我們關注呢？

看點一：丁一宇+Yuri再合作

繼《打包袱-盜取命運》之後，丁一宇和Yuri火速二搭，從古裝戲演到了現代劇，這算不算兩人在現代再續古時候的情緣呢？前一部作品中兩人的羅曼史讓觀眾們看得很不盡興，期待新劇中兩人有更多的互動。



觀點二：英雄羅曼史

連丁一宇都一再強調新劇是全新的電視劇題材-英雄羅曼史，在救世主一般的英雄故事中融入了韓劇十分擅長的搞笑羅曼史手法，兩個風馬牛不相及的題材要怎麼相交相融才不會出現違和感，就讓我們一起拭目以待吧。



觀點三：新穎的人設

財閥偵探+超能女助手，已經是韓劇史上少見的搭檔了。 丁一宇飾演殷賢基，是恩江集團會長，財力雄厚被稱為凌駕於財閥之上的超財閥，除了缺乏人情味之外，其他都具備的高貴男人。 這樣的極品男人有個獨特的愛好就是當偵探，過著往來於集團會長和偵探之間的雙重生活，每到晚上就會變成破解各種事件的偵探。 Yuri扮演擁有超自然的視覺天賦的善良單純的女生錢世拉，經常會根據不同的偵查任務而變裝扮演各個行業的人，原本就很有CP感的兩人再次合作，很難不讓人期待。



此外，《Good Job》將於8月24日正式和觀眾見面。

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