《猎首密令》在韩突破300万观影人次！李政宰亲吐踏上导演之路是因《神偷大劫案》的他！

由国际巨星《鱿鱼游戏》李政宰筹备四年，耗资超过两百亿韩元重金打造，首度自编自导自演，找来同为青龙影帝的超级好朋友郑雨盛共同担纲演出的谍报动作大片《猎首密令》，本周於韩国再度蝉联票房冠军，票房累计达300亿韩元，观影人次突破300万大关，以压倒性的成绩，连续两周称霸票房冠军！台湾也将於本周五8月26日上映！

《猎首密令》自韩国上映以来，口碑好评不断，加上两大巨星李政宰、郑雨盛勤跑戏院及上节目宣传，上映以来连12天票房第一，周末票房更是锐不可当，横扫全国近五成的票房，可说每两个要进戏院的人，其中就有一人是要看《猎首密令》，口碑火烫票房势如破竹，让首度执导电影的李政宰持续不断替自己创下记录，如今已解锁「三百亿男」的票房成就。



大家也非常好奇从影多年的李政宰，为何突然有挑战当导演的想法，近日他与郑雨盛、田慧振一起上网路节目《文明特急》时透露，其实他是受到了港星任达华的启发！李政宰提到当时他与任达华合作拍摄电影《神偷大劫案》，他看到任达华同时身兼多职，本身也是多部电影的主演、制作与导演，不禁好奇的向他询问，而任达华则回他：「身为一个电影人，这样并不稀奇。」，让当时的李政宰茅塞顿开，也因此开启了成为导演以及多方面电影人的想法。



虽遭主持人调侃是个什么都抢去做的「贪心鬼」，但李政宰表示任达华的话让自己认知到自己是「做电影的人」，同时也想起好友郑雨盛也有执导电影的梦想，且持续在创作剧本，便激起他也想向导演之路迈进。而主持人则播出当年他们访谈的片段，当时李政宰问郑雨盛，如果当导演会不会找他演出，而如今身份却是反过来，李政宰首部执导的电影《猎首密令》就是请郑雨盛来担纲演出，巧妙的神反转连李政宰都表示相当意想不到。



《猎首密令》剧情讲述南韩中央情报局（KCIA）的海外组组长朴平浩（李政宰 饰）和国内组组长金正道（郑雨盛 饰）都接到上级指示，要找出一个卧底在情报部深处的北韩间谍。当这个间谍开始泄露可能危及国家安全的最高机密时，两位组长分别被指派互相调查对方，在这紧迫的状况下他们若找不出这名卧底，自己可能就会遭到指控。《猎首密令》将於8月26日全台上映。



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