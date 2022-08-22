「至親姐妹」孔曉振＆申敏兒合體拍攝畫報！兩人都是以模特兒出道，在2009年還一起拍過電影

「至親姐妹」孔曉振＆申敏兒合體拍攝畫報！兩人都是以模特兒出道，在2009年還一起拍過電影

畫報   2022年8月22日   星期一14:00   Yuan  

（封面圖源：IG@voguekorea）

21日下午，申敏兒在 IG 公開多張她與孔曉振一起拍攝的《VOGUE》畫報，並寫下：「#喜歡現在這樣 #數位修復 #首爾國際女性電影節。」

畫報以黑白相間的色彩營造出夢幻的氛圍，申敏兒身穿黑色連身裙搭配白色皮鞋，而孔曉振則穿著孔純白色連身裙和搭配黑色靴子，散發出相互對比、姐妹般的默契。她們曾在2009年一起出演電影《喜歡現在這樣》，兩人飾演姐妹，而這部電影將於10月重新上映。

（圖源：電影《喜歡現在這樣》劇照）（圖源：電影《喜歡現在這樣》劇照）

孔曉振日前宣布與歌手 Kevin Oh 將在10月結婚，粉絲們也紛紛送上祝福♥（延伸閱讀：3月在炫彬＆孫藝真婚禮接到捧花！孔曉振真的要結婚啦，與男友 Kevin Oh 將在今年10月舉行婚禮♥

（圖源：Management SOOP、IG@ kevinoh_）

而孔曉振和李敏鎬正在拍攝新劇《問問星星吧》，該劇是韓國首次以「國際太空站」為背景的電視劇，李敏鎬飾演以宇宙觀光客身份來到太空站、使命感爆棚的婦產科醫生「孔龍」；孔曉振則飾演美籍韓僑太空人「Eve Kim」。
（圖源：IG@actorleeminho）


申敏兒和金宇彬已經公開戀愛7年，兩人在今年還一起出演治癒劇《我們的藍調時光》，雖然在劇中各組CP，不過...下了戲則是坐在一起吃飯，罕見的「同框照」也引發討論。
（圖源：IG@actor_kimkwangkyu）（圖源：IG@actor_kimkwangkyu）

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