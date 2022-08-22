姜泰伍《非常律師禹英禑》最愛場面公開！fox台詞「我好失落」拍了10多遍，預測第二季劇情走向！

《非常律師禹英禑》上周圓滿結局，除了女主角朴恩斌人氣飆升之外，男主角姜泰伍也憑深情、浪漫、充滿魅力的表現獲得「國民失落男」、「有罪男」、「李FOX」等稱號。

劇中有一段英禑和濬浩互相確認心意的戲份，英禑問是否可以觸摸他來感受自己心跳有多快，濬浩聞言微笑著走向英禑，講出讓無數人尖叫的fox台詞：「如果你不觸摸我，心跳就不快了嗎？ 就算在我身邊也沒感覺？ 這樣我好失落。」



近日接受媒體採訪時，姜泰伍表示這是濬浩第一次向英禑表達感情，那句話並不是真的失落，而是混合了心動、悸動等複雜的感情：「濬浩和英禑一樣很緊張，走過去時也無法好好看著英禑，努力表現了他瞳孔震動的模樣。」 因為每一cut都有細微的不同，為了更加準確地表現兩個人的感情線，這句台詞前後拍攝了超過十次。



說到劇中最讓姜泰伍本人心動的戲份，他pick了帶英禑看夕陽那場戲，還說開車時真的緊張到流汗！原來姜泰伍是一旦理解就很容易代入角色的類型，因為對去看夕陽這句小小的告白非常有共鳴，所以拍攝時無法抑製地感到心動~





關於第二季，姜泰伍表示雖然目前還沒有確定消息，但如果服完兵役有機會的話非常想拍：「第二季也許會和英禑一邊準備結婚一遍吵鬧吧？ 既然第一季是happy ending，第二季作為交往已久的戀人，發生爭吵和新的矛盾也都不錯。」



最後回顧一下濬浩這句拍了十多遍的經典戲份，實在太讓人心動啦！期待第二季的確定消息~



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