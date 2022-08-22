「至亲姐妹」孔晓振＆申敏儿合体拍摄画报！两人都是以模特儿出道，在2009年还一起拍过电影

21日下午，申敏儿在 IG 公开多张她与孔晓振一起拍摄的《VOGUE》画报，并写下：「#喜欢现在这样 #数位修复 #首尔国际女性电影节。」

画报以黑白相间的色彩营造出梦幻的氛围，申敏儿身穿黑色连身裙搭配白色皮鞋，而孔晓振则穿著孔纯白色连身裙和搭配黑色靴子，散发出相互对比、姐妹般的默契。她们曾在2009年一起出演电影《喜欢现在这样》，两人饰演姐妹，而这部电影将於10月重新上映。

孔晓振日前宣布与歌手 Kevin Oh 将在10月结婚，粉丝们也纷纷送上祝福♥（延伸阅读：3月在炫彬＆孙艺真婚礼接到捧花！孔晓振真的要结婚啦，与男友 Kevin Oh 将在今年10月举行婚礼♥）

而孔晓振和李敏镐正在拍摄新剧《问问星星吧》，该剧是韩国首次以「国际太空站」为背景的电视剧，李敏镐饰演以宇宙观光客身份来到太空站、使命感爆棚的妇产科医生「孔龙」；孔晓振则饰演美籍韩侨太空人「Eve Kim」。





申敏儿和金宇彬已经公开恋爱7年，两人在今年还一起出演治愈剧《我们的蓝调时光》，虽然在剧中各组CP，不过...下了戏则是坐在一起吃饭，罕见的「同框照」也引发讨论。



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