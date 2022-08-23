《非常律师禹英禑》接档剧《Good Job》来了！三大看点抢先看

丁一宇和Yuri的英雄罗曼史即将上档。

一部《非常律师禹英禑》把开台不久的有线台ENA推进了行业主流，据说ENA为这部戏投资了150亿，但回报率暴涨10倍，最重要的是让更多的人开始关注起ENA接下来的新剧。 而接档《非常律师禹英禑》播出的新作就是丁一宇和Yuri主演的《Good Job》。 新剧上档到底有哪些看点值得我们关注呢？

看点一：丁一宇+Yuri再合作

继《打包袱-盗取命运》之后，丁一宇和Yuri火速二搭，从古装戏演到了现代剧，这算不算两人在现代再续古时候的情缘呢？前一部作品中两人的罗曼史让观众们看得很不尽兴，期待新剧中两人有更多的互动。



观点二：英雄罗曼史

连丁一宇都一再强调新剧是全新的电视剧题材-英雄罗曼史，在救世主一般的英雄故事中融入了韩剧十分擅长的搞笑罗曼史手法，两个风马牛不相及的题材要怎么相交相融才不会出现违和感，就让我们一起拭目以待吧。



观点三：新颖的人设

财阀侦探+超能女助手，已经是韩剧史上少见的搭档了。 丁一宇饰演殷贤基，是恩江集团会长，财力雄厚被称为凌驾於财阀之上的超财阀，除了缺乏人情味之外，其他都具备的高贵男人。 这样的极品男人有个独特的爱好就是当侦探，过著往来於集团会长和侦探之间的双重生活，每到晚上就会变成破解各种事件的侦探。 Yuri扮演拥有超自然的视觉天赋的善良单纯的女生钱世拉，经常会根据不同的侦查任务而变装扮演各个行业的人，原本就很有CP感的两人再次合作，很难不让人期待。



此外，《Good Job》将於8月24日正式和观众见面。

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