《SMTOWN》演唱會EXO CHEN一出場現場反應：大部分粉絲關掉手燈！在韓網引發熱烈討論

SM娛樂在20日舉行《SMTOWN LIVE》演唱會，旗下藝人：安七炫、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee（Key＆珉豪）EXO（Xiumin＆Suho＆CHEN＆D.O.＆＆Kai）、Red Velvet、NCT、aespa等人都有出席。

演唱會當天，EXO成員都演唱自己的SOLO曲，到了CHEN當場時，台下大部分的粉絲們都關掉了手燈，到了其他成員登場時，粉絲們再次把手燈打開。



這也在韓網引發熱烈討論，網友：「最強昌珉會因為結婚被罵嗎？只會被祝福，他就是沒救了」、「EXO的粉絲們沒有噓聲，只是關掉手燈，真的還是CHEN做的事更過份，希望大家別說什麼了」、「CHEN爸爸出來的時候，其他粉絲都在看EXO-L的眼色，超搞笑」、「真正的問題是CHEN退伍直播、泡泡等都不做，斷絕溝通，只上傳自己的YouTube在SM演唱會露臉，所以更生氣」、「怎麼想到要出來呢...？厚臉皮..」、「說CHEN很可憐的孩子們去現場應援就行了」等等。



CHEN在2020年1月公佈和圈外女友的婚訊，同時宣佈未婚妻已經懷孕，他們的女兒在4月出生，在2021年11月，CHEN的老婆再次傳來懷孕的消息。結婚生子的消息爆出後，有多個粉絲應援站宣佈關閉，更有粉絲前往公司門口靜坐示威，要求他退出組合，而SM娛樂也發表官方聲明，表示CHEN不會退出組合。



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