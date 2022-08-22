大家愛看這樣的劇！《非常律師禹英禑》《朝鮮精神科醫師劉世豐》《說出你的願望》討論度提高的共通點

日前《非常律師禹英禑》剛風光圓滿播畢，而正在熱播中的《朝鮮精神科醫師劉世豐》《說出你的願望》話題性也逐漸升高，這些電視劇在結構上有個共通點，是否正好貼合觀眾們的收視習慣？

全球皆知韓國劇集內容豐富，劇情五花八門吸引著各類型的觀眾們，不過關於最近這三部作品《非常律師禹英禑》《朝鮮精神科醫師劉世豐》《說出你的願望》的話題性，似乎也讓大家留意到觀眾們喜好的韓劇結構類型。那就是「集數段落型」韓劇。以上三部作品的共通點，就是每一集到兩集間就解決一個事件，讓觀眾們隨著一個個小故事的解決而得到治癒與共鳴。



《非常律師禹英禑》透過每一集到兩集解決一個事件，在每一集的開頭也會說明這事件主角們所遭遇的狀況，以及為何來委任律師的訴求。隨著相當生活化的情節，以及主角與配角們的演技發揮，禹英禑總是靈光乍現的特殊觀點，吸引著觀眾們一集接著一集看下去，再加上整體的愛情線與同事情誼發展，讓觀眾們看得相當舒心。



《朝鮮精神科醫師劉世豐》同樣也擁有這樣的架構，主角劉世豐因為遭人陷害而流放鄉里，誤打誤撞在小醫館待了下來，雖無法如往常為人施針，卻利用特別的洞察力發現更多人的病徵是因為心理所影響，甚至每一個事件就像是刑事案件一樣複雜，成為一部古裝的追兇劇，收視率也節節上升，主演團隊們的合作揭開事件真相，正義得以伸張，讓觀眾們覺得相當振奮。



《說出你的願望》目前剛播出四集，每一到兩集劇中的「神燈小隊」也都完成一個任務。由於劇情是為臨終的患者們完成最後的心願，雖然相當療癒，但最終仍必須面臨死亡的分離，令許多觀眾們在觀看時也跟著流下感動的淚水。劇情類型稍微偏沉重，因此想放鬆看劇的觀眾們很可能不太敢點開，劇中裡面充滿了許多身不由己的人生故事，也算是相當寫實。



「集數段落型」的韓劇結構並不算少見，之前由金喜善、路雲所主演的《還有明天》，正在拍攝續集的《模範計程車》，或是《我是遺物整理師》《Voice》系列等等這些劇集也都是這樣的架構，有時對於中途加入的觀眾們也相當友善方便，可以直接切入新的案件收看，不一定要從頭開始補追，可能也是受歡迎的原因之一。



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