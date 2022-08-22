【有片】網友真的太有才！混剪朴恩斌、姜泰伍前作上演浪漫喜劇，姜其永、河允景擔任「助攻」

這大概是目前看到最流暢的一部「粉絲混剪」作品了！

《非常律師禹英禑》以平均收視率17.5%於上週迎來大結局，是今年（2022年）目前收視率最高的電視劇。播出期間話題不斷，造成追劇熱潮。不僅成為ENA「開臺功臣」，還讓韓國政府決定把水族館飼養的21隻海豚放回大海，有著正面影響力。更有望製作第2季，以2024年播出為目標，保證90%以上的原班底。

看完《非常律師禹英禑》，不少觀眾希望能夠再看到朴恩斌、姜泰伍「二搭」，無論是現代劇或歷史劇都相當適合！網路上也陸續出現「大神」們的混剪作品，劇情流暢、毫無違和感，令眾多粉絲留言：「愛情劇的編劇們請看看這個組合的化學反應吧！」、「朴恩斌和姜泰伍需要拍一部真正的愛情劇」等。

以朴恩斌主演的《青春時代》、《Stove League》等，和姜泰伍主演的《Run On》、《一記彈腦門對離別的影響》等為主軸，還找來姜其永、河允景「特別出演」姜泰伍的「親友團」。描述大學時期透過「相親」認識的男主角和女主角，五年後作為上司與下屬的關係在同個職場相遇，還處得不是很開心。

原來，五年前男主角向女主角告白了，但女主角的回應居然是：「對不起。」男主角當然覺得自己被甩了，但女主角是覺得自己還沒有準備好展開戀情。親友團指出男主角的問題在哪，而女主角總是想起男主角以及和他的互動。兩人終於可以相愛了嗎？這樣甜甜的劇情拜託再多來一點吧～

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