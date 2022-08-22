《SMTOWN》演唱会EXO CHEN一出场现场反应：大部分粉丝关掉手灯！在韩网引发热烈讨论

SM娱乐在20日举行《SMTOWN LIVE》演唱会，旗下艺人：安七炫、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代、SHINee（Key＆珉豪）EXO（Xiumin＆Suho＆CHEN＆D.O.＆＆Kai）、Red Velvet、NCT、aespa等人都有出席。

演唱会当天，EXO成员都演唱自己的SOLO曲，到了CHEN当场时，台下大部分的粉丝们都关掉了手灯，到了其他成员登场时，粉丝们再次把手灯打开。



这也在韩网引发热烈讨论，网友：「最强昌珉会因为结婚被骂吗？只会被祝福，他就是没救了」、「EXO的粉丝们没有嘘声，只是关掉手灯，真的还是CHEN做的事更过份，希望大家别说什么了」、「CHEN爸爸出来的时候，其他粉丝都在看EXO-L的眼色，超搞笑」、「真正的问题是CHEN退伍直播、泡泡等都不做，断绝沟通，只上传自己的YouTube在SM演唱会露脸，所以更生气」、「怎么想到要出来呢...？厚脸皮..」、「说CHEN很可怜的孩子们去现场应援就行了」等等。



CHEN在2020年1月公布和圈外女友的婚讯，同时宣布未婚妻已经怀孕，他们的女儿在4月出生，在2021年11月，CHEN的老婆再次传来怀孕的消息。结婚生子的消息爆出后，有多个粉丝应援站宣布关闭，更有粉丝前往公司门口静坐示威，要求他退出组合，而SM娱乐也发表官方声明，表示CHEN不会退出组合。



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