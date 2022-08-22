【有片】网友真的太有才！混剪朴恩斌、姜泰伍前作上演浪漫喜剧，姜其永、河允景担任「助攻」

这大概是目前看到最流畅的一部「粉丝混剪」作品了！

《非常律师禹英禑》以平均收视率17.5%於上周迎来大结局，是今年（2022年）目前收视率最高的电视剧。播出期间话题不断，造成追剧热潮。不仅成为ENA「开台功臣」，还让韩国政府决定把水族馆饲养的21只海豚放回大海，有著正面影响力。更有望制作第2季，以2024年播出为目标，保证90%以上的原班底。

看完《非常律师禹英禑》，不少观众希望能够再看到朴恩斌、姜泰伍「二搭」，无论是现代剧或历史剧都相当适合！网路上也陆续出现「大神」们的混剪作品，剧情流畅、毫无违和感，令众多粉丝留言：「爱情剧的编剧们请看看这个组合的化学反应吧！」、「朴恩斌和姜泰伍需要拍一部真正的爱情剧」等。

以朴恩斌主演的《青春时代》、《Stove League》等，和姜泰伍主演的《Run On》、《一记弹脑门对离别的影响》等为主轴，还找来姜其永、河允景「特别出演」姜泰伍的「亲友团」。描述大学时期透过「相亲」认识的男主角和女主角，五年后作为上司与下属的关系在同个职场相遇，还处得不是很开心。

原来，五年前男主角向女主角告白了，但女主角的回应居然是：「对不起。」男主角当然觉得自己被甩了，但女主角是觉得自己还没有准备好展开恋情。亲友团指出男主角的问题在哪，而女主角总是想起男主角以及和他的互动。两人终於可以相爱了吗？这样甜甜的剧情拜托再多来一点吧～

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