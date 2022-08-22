2022年韓劇裡那些可可愛愛的CP們！化學反應太強烈了，每一對都想站真人CP

雖然2022年還沒有結束，但多部韓劇已經創造出了甜蜜CP，這些可可愛愛的CP們很難讓人不愛！

提到韓劇，大家一定會想到甜甜的戀愛，刺激著你每一個戀愛細胞，比如今年播出的《二十五，二十一》、《那年，我們的夏天》、《我的出走日記》、《社內相親》、《殭屍校園》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《非常律師禹英禑》等等，裡面的CP們每一對都讓人化學反應爆棚。

《那年，我們的夏天》延秀&崔雄

一個是全校第一，一個是全校倒數第一，命運將兩人拉在了一起，學生時期的戀愛就和青春一樣短暫。 但成年後的兩人卻因為一部紀錄片重逢，重逢的不僅是人，更是感情。 金多美和崔宇植這對狗狗眼CP，在極度拉扯中找回了戀愛的味道。



《社內相親》夏莉&泰武

霸總愛上窮女孩，還有契約戀愛這個老梗，被金世正和安孝燮演出了新意，始祖鳥一出，真心要笑出豬叫聲。



《社內相親》妍書&成勛

副CP都這麼受歡迎實屬少見，兩人甚至在劇裡彎道超車，無論是KISS還是床戲都比男女主還要快，灑脫白富美和全能精英秘書之間的愛情如同火星撞地球，那叫一個火熱！



《殭屍校園》南拉&秀赫

南拉和秀赫並非該劇的男女主，但依舊備受關注，成了萬眾矚目的「班長CP」，一個是表面上性格冷靜、沉默寡言，實際上只是防禦心理太強的模範生; 一個原是不良少年，夢想成爲軍人而努力學習的高中生，這反差感很難不愛。



《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》夏京&時雨

宋江和朴敏英從顏值和身高差上來看已經是「完美CP」了，總之他倆站在一起，那全新的清新CP感直接溢出了螢幕，甚至還打破了「韓劇8集定律」，第二集就上演了火熱勁爆的床戲。



《柔美的細胞小將2》柔美&八筆

第2季一開播柔美就換了新男友，4集兩人就甜辣擁吻。 劉八筆是一個「直球式」男生，直球進攻，瞬間擊破柔美的心房，再加上他的陽光微笑，想不深陷都難。



《二十一，二十一》希度&易辰

目前為止最意難平的一對CP，陪你走過青春，陪你走過低谷，最終卻沒能走到最後。 但當他們熱烈相愛時，一切是那樣的完美、治癒、深刻、美好、豐富.......



《我的出走日記》美貞&具氏

社恐女孩和神秘男，互相崇拜互相治癒互相救贖的過程，教會了我們「不要假裝幸福，也不要假裝不幸」。



《非常律師禹英禑》英禑&濬浩

自閉症天才律師和她的守護天使，明明是法庭題材的劇集，很多觀眾卻被英禑和濬浩這對「鯨魚CP」給萌到。 連兩人的約會清單都那樣與眾不同，鯨魚CP加油！！



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