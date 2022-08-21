[分集劇情]《黑話律師》Big Mouse呼聲最高的郭東延背叛了！潤娥電梯中遭怪漢爆打！攔截救護車搶救李鍾碩（EP7）

[有雷]《黑話律師》收視率又刷新紀錄！劇情真的沒那麼簡單好猜，最多人懷疑的郭東延，看來似乎最先從Big Mouse候選人名單出局！潤娥自行查案而在電梯中遭人襲擊，楊慶元欲將李鍾碩移至監獄外自行拷問Big Mouse的資金流向，卻遭潤娥攔截！

以下為防雷線



《黑話律師》朴昌浩（李鍾碩飾）與Big Mouse在獄中透過告解室用塔羅牌互通訊息，聯合黑道楊會長演了一齣大亂鬥戲碼給VIP中的韓在浩看，但他依舊沒說出論文的下落。不過在這場鬥毆中朴昌浩打破了聖母像，而他也刻意安排友人捐贈全新的雕像而裡面也安置了隱藏攝影機，還偷渡一支手機進來，打算拍下時常進出告解室的Big Mouse真面目。



沒想到朴昌浩在影片中所看見的，竟是他身邊的傑利（郭東延飾），他想了一下，從一開始就無條件支持他的傑利的確值得懷疑，於是私下問他為何拿走了塔羅牌，沒想到傑利不斷否認，只說僅是出於好奇而進出告解室，也沒拿走塔羅牌，反而傑利因此發現了朴昌浩其實並非真正的Big Mouse。朴昌浩誤會傑利後，又仔細回看了監視影片，發現竟然被剪輯過！有30分中的影像消失了！但知道聖母像中有監視器的只有自己與監獄外的太太、岳父及友人，又是誰能夠剪輯這段影片呢？



薇瑚（潤娥飾）再度看見醫院對臨終的病患見死不救，參與告別式時她意外聽見家屬簽下的放棄急救同意書上有秘密條款，也就是必須火化避免解剖驗屍，讓她相當懷疑而前往太平間採集死者血液樣本。雖然在電梯內遭黑衣人襲擊爆打，幸好樣本仍然完好並送往國科搜進行檢驗。



孔之勳與檢察官想把朴昌浩弄到監獄外來嚴刑訊問，於是利用了傑利。傑利的妹妹前來會面，並說自己有了贊助人孔之勳（楊慶元飾），孔之勳甚至已出面與被害人達成和解而讓傑利可提早出獄。但作為代價，傑利必須讓朴昌浩喝下有問題的飲料，造成腹部劇痛而緊急送醫。沒想到救護車要將朴昌浩送至急診的同時，薇瑚與岳父來到監獄會面，在傑利的提醒下成功攔截了救護車，將朴昌浩送至薇瑚工作的九川醫院而非其他場所。



朴昌浩與薇瑚短暫見面後，覺得自己再度滿血復活，要被送回監獄時突然發現車子開往其他路線，但為時已晚，道高一尺魔高一丈，朴昌浩仍被注射藥物而帶往其他地點……



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞