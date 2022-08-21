[分集剧情]《黑话律师》Big Mouse呼声最高的郭东延背叛了！润娥电梯中遭怪汉爆打！拦截救护车抢救李钟硕（EP7）

[有雷]《黑话律师》收视率又刷新纪录！剧情真的没那么简单好猜，最多人怀疑的郭东延，看来似乎最先从Big Mouse候选人名单出局！润娥自行查案而在电梯中遭人袭击，杨庆元欲将李钟硕移至监狱外自行拷问Big Mouse的资金流向，却遭润娥拦截！

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《黑话律师》朴昌浩（李钟硕饰）与Big Mouse在狱中透过告解室用塔罗牌互通讯息，联合黑道杨会长演了一出大乱斗戏码给VIP中的韩在浩看，但他依旧没说出论文的下落。不过在这场斗殴中朴昌浩打破了圣母像，而他也刻意安排友人捐赠全新的雕像而里面也安置了隐藏摄影机，还偷渡一支手机进来，打算拍下时常进出告解室的Big Mouse真面目。



没想到朴昌浩在影片中所看见的，竟是他身边的杰利（郭东延饰），他想了一下，从一开始就无条件支持他的杰利的确值得怀疑，於是私下问他为何拿走了塔罗牌，没想到杰利不断否认，只说仅是出於好奇而进出告解室，也没拿走塔罗牌，反而杰利因此发现了朴昌浩其实并非真正的Big Mouse。朴昌浩误会杰利后，又仔细回看了监视影片，发现竟然被剪辑过！有30分中的影像消失了！但知道圣母像中有监视器的只有自己与监狱外的太太、岳父及友人，又是谁能够剪辑这段影片呢？



薇瑚（润娥饰）再度看见医院对临终的病患见死不救，参与告别式时她意外听见家属签下的放弃急救同意书上有秘密条款，也就是必须火化避免解剖验尸，让她相当怀疑而前往太平间采集死者血液样本。虽然在电梯内遭黑衣人袭击爆打，幸好样本仍然完好并送往国科搜进行检验。



孔之勋与检察官想把朴昌浩弄到监狱外来严刑讯问，於是利用了杰利。杰利的妹妹前来会面，并说自己有了赞助人孔之勋（杨庆元饰），孔之勋甚至已出面与被害人达成和解而让杰利可提早出狱。但作为代价，杰利必须让朴昌浩喝下有问题的饮料，造成腹部剧痛而紧急送医。没想到救护车要将朴昌浩送至急诊的同时，薇瑚与岳父来到监狱会面，在杰利的提醒下成功拦截了救护车，将朴昌浩送至薇瑚工作的九川医院而非其他场所。



朴昌浩与薇瑚短暂见面后，觉得自己再度满血复活，要被送回监狱时突然发现车子开往其他路线，但为时已晚，道高一尺魔高一丈，朴昌浩仍被注射药物而带往其他地点……



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