魅惑大師李棟旭為何站「男男CP」時特別有感！從《鬼怪》與孔劉，到《他人即地獄》的任時完都非常帶勁

李棟旭近年真的是一發不可收拾的多部作品，跟男演員之間的火花更勝一籌啊～，OPPA真的太有魅力了。大家對哪一組印象最深刻呢？

上一次M編整理了一篇文章主題為【追劇中一不小心站錯男男CP的七張圖！「這一對好像也很可以～XD」】的內容，在留言區發現李棟旭在「男男CP」領域可以說是相當的活躍，於是決定整理成一篇文，跟大家好好分享這位魅惑大師的作品。



大家覺得棟旭OPPA是攻強？還是守強？還是可攻可守呢～？

▼2016年tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》與孔劉(鬼怪)合作，李棟旭的設定則是陰間使者，兩人被大眾稱為「死鬼CP」，成為經典中的經典，創下了不少名場面和深厚友誼。



▼2019年OCN《他人即地獄》裡，李棟旭化身為可怕至極的連續殺人魔，緊追著潛力無窮的考試院房客任時完，一邊調教一邊等著小白兔變惡魔。



▼而2020年tvN《九尾狐傳》中，與金汎合作成為李氏九尾狐兄弟檔，兩人又愛恨情仇糾葛不清的過往恩怨，事實上關係也相當緊密，本劇也確定會在2023年推出續作《九尾狐傳1938》，兩兄弟將再次合體並與金素妍合作。



▼2021年tvN《Bad and Crazy 邪惡與瘋狂》裡，和因《魷魚遊戲》而爆紅的魏嘏雋（魏河俊）合作，李棟旭在劇中有著多重人格，魏嘏雋則是他心裡深處正義又瘋狂的一面，劇中也有不少親密接觸，非常多難分難捨、男上加男的畫面，相當幽默逗趣，瘋狂程度真的不一般。



不曉得大家印象最深刻的是哪一組CP呢？歡迎留言跟M編我分享～。

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