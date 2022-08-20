少女時代〈FOREVER 1〉初舞台公開！不做Ending妖精的理由：成員們親自要求拍團體Ending

少女時代在8月8日帶著第七張正規專輯《FOREVER 1》回歸，這也是她們時隔五年的回歸，同時紀念出道十五週年。

19日，少女時代在《音樂銀行》帶來〈FOREVER 1〉打歌初舞台，粉絲們看完舞台都很感動吧？舞台最後...成員們並沒有做最近很紅的Ending妖精，而是回到二代、三代團那樣，以團體做Enging。

舞台公開後，俞利也在 Lysn bubble（泡泡）留言給粉絲們：「都看了嗎？Ending妖精的時候團體Ending怎麼樣？我們提出不做Ending妖精，想要拍個團體Ending，少女時代是最棒的！Sone呀！」原來是姊姊們親自要求的啊ㅠㅠㅠㅠ



這也讓網友們表示：「每次出現都刷新顏值啊」、「就是這個，能看到那個團體隊形」、「團體Ending太漂亮了」、「少女時代果然很瞭解粉絲啊ㅜㅜ好漂亮」、「趁著這個機會，再次改變一下音樂放送潮流吧」、「就是這個...果然根本是最棒的」等等。（因為最近有不少網友表示Ending妖精太尷尬了，希望可以改回團體的）。



少女時代這次回歸真的準備了很多啊！拍攝團粽《少時貪探》，還出演綜藝《認識的哥哥》、《驚人的星期六》、《出差十五夜2》和《文明特急》等。即使成員們行程都很繁忙，但為了粉絲們本週也會在《音樂銀行》、《M Countdown》和《人氣歌謠》帶來舞台。



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