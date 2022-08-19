新劇《小女子》劇照公開！「朱丹泰」嚴基俊眼神變柔和：非常愛妻子+有影響力的市長候選人！

tvN新劇《小女子》以家境清寒的三姐妹作為展開，講述她們面對「金錢」這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。

今日（19日）公開生活在「最高最亮地方」的優雅家庭嚴志媛、嚴基俊、全彩恩的角色劇照。元尚雅（嚴志媛 飾）和朴宰相（嚴基俊 飾）親密時光吸引人們的視線，相互凝視的眼神中始終流露出愛意。



託過去既是將軍又是政治巨頭的父親的福，元尚雅一生都安然無恙。也許正因如此，她的一個動作、一個微笑都顯露出優雅。相反，朴宰相是侍奉元尚雅家中的司機的兒子，因此不得不度過不富裕的童年，現在成爲有能力的律師，挑戰市長候選人的履歷更加刺激了興趣。（朱丹泰要轉職了嗎 XD）



再加上可愛女兒朴孝琳（全彩恩 飾）的存在，為夫妻的特別敘事畫上了重點。 他們一家將如何與「最低、最黑暗地方」的三姐妹吳仁珠（金高銀 飾）、吳仁京（南志鉉 飾）、吳仁惠（朴持厚 飾）糾纏在一起，備受關注。



《小女子》製作組表示：「在三姐妹的另一邊，生活在不同世界的元尚雅、朴宰相、朴孝琳一家是故事的另一個中心軸。擁有一切的家庭會見到三姐妹，會加倍劇情的張力。」



另外，《小女子》由《黑道律師文森佐》的金熙元導演與《Mother》的鄭瑞景編劇合作打造，將在9月3日首播。

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