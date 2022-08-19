新剧《小女子》剧照公开！「朱丹泰」严基俊眼神变柔和：非常爱妻子+有影响力的市长候选人！

tvN新剧《小女子》以家境清寒的三姐妹作为展开，讲述她们面对「金钱」这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。

今日（19日）公开生活在「最高最亮地方」的优雅家庭严志媛、严基俊、全彩恩的角色剧照。元尚雅（严志媛 饰）和朴宰相（严基俊 饰）亲密时光吸引人们的视线，相互凝视的眼神中始终流露出爱意。



托过去既是将军又是政治巨头的父亲的福，元尚雅一生都安然无恙。也许正因如此，她的一个动作、一个微笑都显露出优雅。相反，朴宰相是侍奉元尚雅家中的司机的儿子，因此不得不度过不富裕的童年，现在成爲有能力的律师，挑战市长候选人的履历更加刺激了兴趣。（朱丹泰要转职了吗 XD）



再加上可爱女儿朴孝琳（全彩恩 饰）的存在，为夫妻的特别叙事画上了重点。 他们一家将如何与「最低、最黑暗地方」的三姐妹吴仁珠（金高银 饰）、吴仁京（南志铉 饰）、吴仁惠（朴持厚 饰）纠缠在一起，备受关注。



《小女子》制作组表示：「在三姐妹的另一边，生活在不同世界的元尚雅、朴宰相、朴孝琳一家是故事的另一个中心轴。拥有一切的家庭会见到三姐妹，会加倍剧情的张力。」



另外，《小女子》由《黑道律师文森佐》的金熙元导演与《Mother》的郑瑞景编剧合作打造，将在9月3日首播。



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