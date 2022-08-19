《非常律師禹英禑》朱鐘赫自曝「為了想被認出來而去閒晃」、每天都要發簡訊「想你」給他〜

因在《非常律師禹英禑》中演出權謀詭計權敏宇一角而備受矚目的演員朱鐘赫，來到在19日播出的SBS電台節目，與昔日曾在《黑色太陽》中合作過的演員朴河善暢談自己拍攝《非常律師禹英禑》的趣事。

朱鐘赫表示自己首度出演電台節目，雖有點緊張，更擔心自己表現得太過輕鬆，昔日曾與朱鐘赫合作《黑色太陽》的朴河善也誇讚他這次在《非常律師禹英禑》的表現非常出色。朱鐘赫還特別提到在《黑色太陽》中飾演女主角的金芝恩與自己交情匪淺，是曾經一起在咖啡廳打工聊夢想的朋友。兩人能一起演出《黑色太陽》也相當開心。



朱鐘赫也提到《非常律師禹英禑》邀請了300位觀眾到劇院一起欣賞最終回，是很特別的感覺，當然對於沒能再見到這些演員同事們，不免覺得有點怪怪的，也有點失落。聽說朱鐘赫最近為了實地感受一下自己的人氣，而跑到COEX去閒晃。他表示其實自己是一個人去看電影《捍衛戰士：獨行俠》的，而這時姜泰伍來電話了，說「這哥哥是為了感受自己的人氣才去的吧」，但其實根本沒人認出他，肚子並不餓的他還故意跑去吃飯，在那裡閒晃著。引起一陣大笑。



朱鐘赫說到自己看到最終回的《非常律師禹英禑》劇本時，就感覺有可能會有第二季的出現，也談到自己與劇中演員們的合作心得。對於劇中最後與他發展出愛情線的演員河允景，朱鐘赫說兩人拍攝時已經滿熟悉的，不過越拍越有默契，還被旁人說很像老夫老妻一樣。而對於主角朴恩斌更是讓朱鐘赫佩服，他提到朴恩斌的台詞非常多又長，說話的語速也要像機關槍一樣，難免會有NG的時候，不過即使現場人再多，朴恩斌總是能游刃有餘地再演出一次，完全不緊張，讓朱鐘赫相當讚嘆。



他也提到其實最想念的人就是姜泰伍，有時候汪洋團隊聚在一起時，姜泰伍都沒能參加，所以朱鐘赫說只好每天都發簡訊「想你」給姜泰伍〜原來姜泰伍的魅力連男生都迷上了呀〜



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