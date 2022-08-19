「大聲吃麵VS安靜吃麵」李政宰出演綜藝與李英子吃拌麵，雙方的不同餐桌禮儀令韓網友吵翻天！

吃麵的時候到底能不能發出「哧溜哧溜—」的聲音？

追韓劇、韓綜的各位是不是都有這樣一個認知，韓國人吃麵的時候都會發出「哧溜哧溜」的聲音，這樣代表麵非常好吃。最近影帝李政宰和吃播界「教母」李英子一段吃麵的影片就在韓網引爆熱議。

《全知干預視角》邀請了李政宰、鄭雨盛，李英子帶著兩人去了一家非常有名的拌麵店。 李政宰小心翼翼地把麵放出口中，沒有發出任何聲音。 此時坐在攝影棚內的嘉賓們紛紛表示出了好奇，感歎道：「吃得好安靜啊」、「太神奇了」等。



李英子看到李政宰吃麵的樣子也很震驚，問道：「你吃麵的時候不出聲音嗎？」說完還展現了華麗的「哧溜哧溜」聲音技術，能夠聽見清晰的吃麵聲音。相關場景播出後就在韓網上引發了各種反應，有網友指出李政宰吃麵的方式才是正確的餐桌禮儀，李英子的是錯誤的行為。



網友留言表示：「綜藝節目的錯誤示範」、「為什麼把吃麵出聲音當做正常現象放在節目裡播出呢」、「吃飯不出聲音難道不是常識嗎」、「吃麵就該出聲音啊，又不是吃別的東西」、「只是為了綜藝效果而已」、「都是人設罷了」、「不出聲音的吃播感覺會很奇怪」等。

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