「大声吃面VS安静吃面」李政宰出演综艺与李英子吃拌面，双方的不同餐桌礼仪令韩网友吵翻天！

吃面的时候到底能不能发出「哧溜哧溜—」的声音？

追韩剧、韩综的各位是不是都有这样一个认知，韩国人吃面的时候都会发出「哧溜哧溜」的声音，这样代表面非常好吃。最近影帝李政宰和吃播界「教母」李英子一段吃面的影片就在韩网引爆热议。

《全知干预视角》邀请了李政宰、郑雨盛，李英子带著两人去了一家非常有名的拌面店。 李政宰小心翼翼地把面放出口中，没有发出任何声音。 此时坐在摄影棚内的嘉宾们纷纷表示出了好奇，感叹道：「吃得好安静啊」、「太神奇了」等。



李英子看到李政宰吃面的样子也很震惊，问道：「你吃面的时候不出声音吗？」说完还展现了华丽的「哧溜哧溜」声音技术，能够听见清晰的吃面声音。相关场景播出后就在韩网上引发了各种反应，有网友指出李政宰吃面的方式才是正确的餐桌礼仪，李英子的是错误的行为。



网友留言表示：「综艺节目的错误示范」、「为什么把吃面出声音当做正常现象放在节目里播出呢」、「吃饭不出声音难道不是常识吗」、「吃面就该出声音啊，又不是吃别的东西」、「只是为了综艺效果而已」、「都是人设罢了」、「不出声音的吃播感觉会很奇怪」等。

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