Disney+今年強打《爭鋒相辯》即將獨家公開！搞怪律師李奎炯遇上明星律師鄭麗媛

全新韓劇《爭鋒相辯》（《辯論開始》）將於2022下半年透過Disney+平台獨家公開，由演員李奎炯與鄭麗媛分別飾演兩位個性截然不同的律師，在因緣際會下遇到將對他們的案件造成極大影響的陰謀，因此他們被迫攜手合作，並於法庭上揭開真相。

《爭鋒相辯》是由真實事件改編，從一位公設辯護人的視角展開一段精彩絕倫的故事。《爭鋒相辯》中兩位主角分別是「盧昔意」，由好久不見的鄭麗媛飾演，是一位不惜一切代價贏得勝利的明星律師，另外她將遇到的是律師「左時白」，個性古靈精怪，一旦下定決心就會毫不猶豫地介入案件的律師，由李奎炯擔綱演出。當他們被迫共同面對將對他們各自案件有害的威脅時，他們必然將攜手合作、揭發真相。



曾演出《魔女的法庭》《檢察官內傳》《油膩的Melo》《泡泡糖》等電視劇的鄭麗媛，本次將第三度擔任法律界角色，而鄭麗媛時常給人柔弱外表但個性剛強的感覺，本次飾演的明星律師「盧昔意」是否將令人耳目一新？而李奎炯則透過《Voice 4》《機智牢房生活》《Hi Bye, Mama!》《Happiness》等作品展現多變風格，戲路完全不設限的他更令人期待本次古怪律師「左時白」的演出。資深演員鄭進永更是大家常見的面孔，電視劇《了解的不多也無妨，是一家人》或電影《緣來大飯店》中都有出色表現，本次他將飾演一位雄心勃勃的大型律師事務所的首席執行官「張基道」。



《爭鋒相辯》將於今年下半年在 Disney+ 獨家首播。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞