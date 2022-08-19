【劇透】《非常律師禹英禑》EP.16大結局：禹英禑姐弟同頻都是天才，「鯨魚CP」是貓咪和鏟屎官的關係啊

禹英禑克服重重困難，努力成長為一名合格的律師。

《非常律師禹英禑》播出了第16集，迎來大結局。 法務部長官人事聽證會在即，太守美（陳慶 飾）非常擔心兒子是駭客，自己還有一名私生女的事情爆發，她勸說私生女禹英禑（朴恩斌 飾）和爸爸禹光颢（全培秀 飾）一起去美國。 同時，汪洋律所的代表韓宣榮（白智媛 飾）也提議禹英禑暫時避開大眾視線，等私生女風波平息後再出來。



就在禹英禑不知該如何是好時候，崔尚賢（崔賢珍 飾）決定自首，並找到了禹英禑，告訴她要揭露RAON駭客事件的真相。 汪洋律所召開緊急會議，汪洋律所作為RAON的法律代理，從公司的立場來看，RAON共同代表金燦弘（柳京煥 飾）和崔尚賢合謀主導了這次的駭客事件對他們十分不利。 就在律師們討論要如何應對時，韓宣榮透露出了想要同時代理太守美和RAON這兩個案子。 而禹英禑指出汪洋律所並非是「自然人」金燦弘的代理律師，而是RAON這個企業，且崔尚賢只是把黑來的顧客資料暗號化，並未造成顧客的損失。 法庭上，汪洋律所利用崔尚賢的陳述影片想要「切斷」公司和金燦弘的關係，金燦弘四面楚歌。



之後韓宣榮決定將崔尚賢的陳述影片公之於眾，考慮到崔尚賢想要自首的心意，禹英禑極力反對，並表示在人事聽證會之前自己會親自說服太守美。 禹英禑雖然見到了太守美，並表達了自己的想法，可惜並未改變太守美的想法。 崔尚賢還是站在了法庭上，承認自己就是駭客的事實。 庭審結束後，太守美召開記者會，承認了兒子的錯誤，表示將退出法務部長官的競選。 同時，裁判部駁回了原告的起訴，RAON贏得了勝利。



曾經在職場上四處碰壁的禹英禑逐漸成長為一名合格的律師，而日常生活里的她一如既往，戴著頭戴式耳機坐地鐵出行，一想起鯨魚就露出笑容。 入職第一天不知道如何通過的旋轉門現在也能輕鬆通過了，第一次獨自通過旋轉門的她開心無比，而李濬浩（姜泰伍 飾）依舊守護在她身邊，禹英禑笑著表示：「欣慰，今天我體會到的感情是欣慰！」 「鯨魚CP」的重逢最振奮人心，李濬浩說：「對律師的心意如同是對貓咪的單戀，雖然貓咪有時候會讓鏟屎官覺得很孤單，但更多的時候是讓他感到幸福。 」禹英禑不再拒絕，勇敢回應：「鏟屎官不是單戀，貓咪也愛著鏟屎官，我們不要分開。 」



此外，《非常律師禹英禑》大結局全國收視率為17.5%，刷新了自身最高收視率紀錄，為本劇畫上了圓滿的句號。

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