孔曉振未婚夫Kevin Oh是誰？全能型音樂人+名校畢業的「媽朋兒」，曾客串過《我是遺物整理師》

韓劇女王孔曉振官宣結婚，廣大圈內同仁、網友和粉絲紛紛送上祝福。

昨日（8月17日），孔曉振公開了將於10月結婚的喜訊，相差10歲的姐弟戀終修成正果，也另更多的人好奇能夠贏得女神芳心的「弟弟」到底是何許人也。



孔曉振的未婚夫Kevin Oh在1990年出生於美國紐約，今年年滿32歲，曾在2015年參加過Mnet《Super Star K》第7季，並奪得了冠軍。2017年Kevin Oh發行了出道專輯《Stardust》，之後陸續推出了《Remember》、《I Want It All》、《Anytime Anyway》等歌曲，還為電視劇《Stove League》、《D.P：逃兵追緝令》、《柔美的細胞小將2》等演唱過OST。2019年，Kevin Oh又參加了JTBC的綜藝《Super Band》，再次證明了自己卓越的音樂才華，收穫了更多的人氣和知名度，被讚「全能型音樂人」。



據悉，Kevin Oh還是個學霸，大學畢業於常春藤盟校達特茅斯學院，之後就闖蕩韓國樂壇，成就了一番事業，是名副其實的「媽朋兒」。



用心做音樂樂壇之外，Kevin Oh還嘗試了演戲，客串過《Move to Heaven：我是遺物整理師》，出演被美國驅逐出境後前往韓國尋找生母的姜成旼，雖然戲份不多，但顏值和氣質十分適合螢幕。



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