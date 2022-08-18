孔曉振未婚夫Kevin Oh是誰？全能型音樂人+名校畢業的「媽朋兒」，曾客串過《我是遺物整理師》

孔曉振未婚夫Kevin Oh是誰？全能型音樂人+名校畢業的「媽朋兒」，曾客串過《我是遺物整理師》

明星   2022年8月18日   星期四08:30   Tracy   1

（封面圖源：IG@kevinoh_、@rovvxhyo）

韓劇女王孔曉振官宣結婚，廣大圈內同仁、網友和粉絲紛紛送上祝福。

昨日（8月17日），孔曉振公開了將於10月結婚的喜訊，相差10歲的姐弟戀終修成正果，也另更多的人好奇能夠贏得女神芳心的「弟弟」到底是何許人也。

孔曉振的未婚夫Kevin Oh在1990年出生於美國紐約，今年年滿32歲，曾在2015年參加過Mnet《Super Star K》第7季，並奪得了冠軍。2017年Kevin Oh發行了出道專輯《Stardust》，之後陸續推出了《Remember》、《I Want It All》、《Anytime Anyway》等歌曲，還為電視劇《Stove League》、《D.P：逃兵追緝令》、《柔美的細胞小將2》等演唱過OST。2019年，Kevin Oh又參加了JTBC的綜藝《Super Band》，再次證明了自己卓越的音樂才華，收穫了更多的人氣和知名度，被讚「全能型音樂人」。

據悉，Kevin Oh還是個學霸，大學畢業於常春藤盟校達特茅斯學院，之後就闖蕩韓國樂壇，成就了一番事業，是名副其實的「媽朋兒」。

用心做音樂樂壇之外，Kevin Oh還嘗試了演戲，客串過《Move to Heaven：我是遺物整理師》，出演被美國驅逐出境後前往韓國尋找生母的姜成旼，雖然戲份不多，但顏值和氣質十分適合螢幕。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 我不敢相信，我敢肯定你一直在看到關於亞伯拉罕先生幫助他們的帖子，然後我在這次大流行期間試了一下，我可以大膽地站出來告訴大家他是💯% 合法和可靠的你可以給 這是一個嘗試，也為他作證。 上帝保佑亞伯拉罕先生，點擊下面的鏈接發送直接消息 👇👇👇👇👇👇https://www.facebook.com/Abraham.Martinez45
    32分前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 孔曉振未婚夫Kevin Oh是誰？全能型音樂人+名校畢業的「媽朋兒」，曾客串過《我是遺物整理師》
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手