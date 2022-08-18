孔晓振未婚夫Kevin Oh是谁？全能型音乐人+名校毕业的「妈朋儿」，曾客串过《我是遗物整理师》

韩剧女王孔晓振官宣结婚，广大圈内同仁、网友和粉丝纷纷送上祝福。

昨日（8月17日），孔晓振公开了将於10月结婚的喜讯，相差10岁的姐弟恋终修成正果，也另更多的人好奇能够赢得女神芳心的「弟弟」到底是何许人也。



孔晓振的未婚夫Kevin Oh在1990年出生於美国纽约，今年年满32岁，曾在2015年参加过Mnet《Super Star K》第7季，并夺得了冠军。2017年Kevin Oh发行了出道专辑《Stardust》，之后陆续推出了《Remember》、《I Want It All》、《Anytime Anyway》等歌曲，还为电视剧《Stove League》、《D.P：逃兵追缉令》、《柔美的细胞小将2》等演唱过OST。2019年，Kevin Oh又参加了JTBC的综艺《Super Band》，再次证明了自己卓越的音乐才华，收获了更多的人气和知名度，被赞「全能型音乐人」。



据悉，Kevin Oh还是个学霸，大学毕业於常春藤盟校达特茅斯学院，之后就闯荡韩国乐坛，成就了一番事业，是名副其实的「妈朋儿」。



用心做音乐乐坛之外，Kevin Oh还尝试了演戏，客串过《Move to Heaven：我是遗物整理师》，出演被美国驱逐出境后前往韩国寻找生母的姜成旼，虽然戏份不多，但颜值和气质十分适合萤幕。



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