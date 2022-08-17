《團結才能踢2》迎前國腳朴智星！率領尹斗俊&李起光&珉豪&Leo稱霸，這組全是實力派

足球綜藝《團結才能踢》第2季迎來了傳奇球星-朴智星。

朴智星在2002年日韓世界盃上表現出色，幫助韓國隊殺入世界盃4強，對葡萄牙隊時更射入致勝一球，后隨恩師Guus Hiddink來到荷蘭Eindhoven，憑藉不惜體力的跑動逐漸擔任隊中主力右前衛，當時被公認為亞洲第一球星。 這次《團結才能踢2》邀請他擔任「朴智星隊」的總教練，隊員有HIGHLIGHT尹斗俊&李起光、SHINee珉豪、Infinite南優鉉、VIXX LEO、BTOB徐恩光、金在奐、鄭世雲和放送藝人Jonatha等明星藝人。



尹斗俊、徐恩光、金在奐、鄭世雲等人曾在2年前參加過該節目的第1季，大展不俗的足球實力。 而珉豪的爸爸則是前國腳崔允謙教練，都說虎父無犬子，相信珉豪的足球水平也不會差，21號播出的節目里父子倆將同伴登場，賺足了觀眾們的好奇心。 再加上足球運動員出身的LEO和活躍在藝人足球隊的李起光，「朴智星組」絕對有稱霸的實力。



「朴智星組」將和安貞煥率領的「偶然者聯盟」進行PK，朴智星和安貞煥曾是國家隊隊友，2002年時一起為韓國隊沖入4強做出了貢獻。 時隔多年老隊友重逢，還變成了對手，讓球迷們非常期待。

此外，《團結才能踢》將於9月開播。

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