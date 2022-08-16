殷志源＆曺圭賢出演新綜藝《看我的肩膀，都要脫臼了》！是一檔讓客人坐下後，自己開始鬥嘴的脫口秀 XD

新綜藝《看我的肩膀，都要脫臼了》（導演：羅暎錫、河武成）由「殷曹關係」殷志源＆曺圭賢出演，是一檔讓客人坐下，然後他們自己開始鬥嘴的令人心酸的脫口秀，也是《肩膀舞要跳到什麼時候啊》的第二季。

「殷曹關係」是以殷志源、曹圭賢的姓氏而取，指的是每次見面都展現出與眾不同綜藝感的兩人。雖然是至親，但兩人一直吵吵鬧鬧的默契度，通過上一季和多個節目中得到了證明， 他們這次將會邀請客人一邊享受風流、一邊吵吵鬧鬧的樣子，給觀眾們帶來歡笑。



另一方面，本季的主題是「正裝」。第一季中穿著韓服享受風流的圭賢，增添了趣味性，為了配合新的概念，Logo 中的人物也從長袍轉變為正裝，殷志源、曹圭賢將穿著正裝營造更精練的氛圍，同時還將展現不知跳躍到哪裡的幼稚活潑脫口秀。



而嘉賓陣容也是期待的亮點，從演藝圈內兩人的至親，到觀眾熟悉的客人，還有精通風流的專家，預計將有各種各樣的人到訪，他們與嘉賓們一起創造的笑容、協同效應也備受期待！

另外，《看我的肩膀，都要脫臼了》一樣是5分鐘編排的綜藝，將在26日晚上10點30分於 tvN 首播，完整版則會在 YouTube 頻道十五夜（채널 십오야）公開。

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