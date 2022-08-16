《Running Man》金鍾國再為規則質疑寶弼PD，結果又被回嗆到無言以對XD

「下週要辭職的PD」……這代表禮拜日就要告別寶弼PD嗎QQ

14日播出的《Running Man》EP.616，寶弼PD又語出驚人啦！而且這次也是起因金鍾國質疑規則XD

先回顧《Running Man》去年12月播出的EP.584，成員們決定玩臉色遊戲決定反應遊戲的隊伍順序，最後剩下金鍾國與齡智對付劉在錫，金鍾國悄悄提示齡智，但齡智只喊聲沒坐下。金鍾國開始和寶弼PD爭取：「一般來說玩這遊戲，發出聲音就能淘汰啊！」



想不到寶弼PD沒跟他解釋太多，只回一句：「今天就想這樣啊！」金鍾國只能笑笑仰天服從：「啊……OK……」



《Running Man》最新的EP.616又出現類似場面。事情要從朱宇宰講起，玩網式足球附加平語遊戲時，朱宇宰得意忘形的跑去和寶弼PD講話：「我現在得分率有70%呢！」結果講了敬語被扣分，走回來就被同隊的金鍾國教訓。



不用多久，金鍾國聽見PD講敬語便對他直言：「你為什麼說敬語？」結果PD隨即用平語回他：「那你扣我分試試！」十足挑釁又很有笑果，金鍾國自己都笑了。



搞笑卻也令人感傷的是，字幕寫了一句：「據說世上膽子對大的是『下週就要辭職的導演』」，寶弼PD本月初確定從《Running Man》請辭‎，很可能下週日（21日）就是寶弼PD最後的錄製集數了。



金鍾國質疑PD的畫面以後也許也沒什麼機會看到了，因為在《Gym鍾國》裡，寶弼PD說金鍾國就是因為不太聽男PD的話，才分配女PD給他啊！也就是即將接手《Running Man》的崔馨仁PD。



▼EP.616網式足球完整片段



▼《Gym鍾國》有更多金鍾國與寶弼PD互動的畫面



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