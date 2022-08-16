《機密同盟2》婚後玄彬變壯更帥氣！潤娥片中變身Youtuber現場重現「記得訂閱按讚喔！我愛你們〜」逗笑柳海真與玄彬

電影《機密同盟2》（港譯《秘密任務2：International》）於今日上午在首爾舉辦了製作發表會，導演以及主要演員玄彬、柳海真、潤娥與陳善奎均出席現場。玄彬婚後並成為準爸爸後再度，現身引發大家關注，潤娥則是重現劇中裝可愛橋段令現場男生都笑呵呵！

電影《機密同盟》原班人馬暌違五年後再度跟觀眾們見面！《機密同盟2》延續第一集的人物設定，由北韓刑警鐵零（玄彬飾）帶著全新的任務再度來到南韓，與南韓刑警姜鎮泰（柳海真飾）合作，本次更加入了FBI探員傑克（丹尼爾海尼飾），各自雖然目的不同但需要組成團隊共同合作，對抗犯罪組織首腦張明俊（陳善奎飾）。



由於是第二次合作，柳海真與潤娥都表示熟悉的感覺真的很棒，拍攝起來覺得格外的自在。潤娥還特別聲明自己和第一集不一樣的地方，就是成為了Youtuber這個職業。在第一集當中與姐姐姊夫同住的她，對北韓來的鐵零一見鍾情，這集又出現了西洋帥哥傑克，讓她心裡天人交戰，在現場潤娥也透露了這角色的苦惱。現場潤娥還重現自己YT影片結尾的台詞：「記得訂閱按讚喔！我愛你們〜」讓柳海真與玄彬聽了哈哈大笑。



現場玄彬也被問到婚後重返大螢幕與公開行程的感想，他則是簡單表示工作上其實沒有什麼不同，比較在意大家是否能夠欣賞這部作品，花了長時間拍攝與準備的《機密同盟2》希望觀眾們能夠喜愛。而繼《犯罪都市》後再度飾演惡角的陳善奎，則是希望帶給大家另一種反派的感覺。



柳海真則是大讚新加入的丹尼爾海尼，說丹尼爾不管是身體上或精神上都帶給人一種很健康的感覺，而今日無法到現場的丹尼爾也透過視訊連線參與，他表示自己長期以來是柳海真的粉絲，能與他合作感到很榮幸，兩人拍攝現場還常常討論釣魚的話題！



《機密同盟2》（《秘密任務2：International》）即將在9月8日於台灣上映，已香港亦在9月內上映，成為中秋節最強動作喜劇！



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