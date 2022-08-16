[分集劇情]《黑話律師》收視率破10％！潤娥調查論文下落有關鍵進展、李鍾碩與Big Mouse真的搭上線了！（EP6）

[有雷]《黑話律師》收視率不負眾望突破雙位數！李鍾碩不但好好梳洗一番，帥氣的迎接來擔任志工的愛妻，潤娥還體會到當「大哥的女人」種種禮遇，讓她不自覺偷偷笑了起來！徐教授的論文竟在獄中VIP之一的太太手中，也是一開始擁有行車紀錄器檔案的人，兩人婚外情關係隨之曝光。

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《黑話律師》為了確認自己的枕邊人到底是不是Big Mouse，薇瑚（潤娥飾）與醫院同仁一起參與志工活動，朴昌浩（李鍾碩飾）一聽到愛妻來訪，還請獄警給他特別開了澡堂洗香香，做好造型還吹了頭髮，更把VIP三人關起來，借用他們享樂的場地帥氣迎接薇瑚。後來因擔心被竊聽，所以昌浩把薇瑚拉到操場上去說出有關Big Mouse的一切。



朴昌浩提到自己在拿到市長給的假名單後，突然被人襲擊打暈，醒來後見到的人是傑利，身上多了一張寫了五個名字的卡片，還有特定的符號。原本朴昌浩也真正要面對孔之勳（楊慶元飾）之前都還在懷疑名單的真實性，但當朴昌浩看見市長突然來找他的急切眼神，他知道市長想警告他原本的名單有問題，於是他寫下的是後來得到的名單，竟與孔之勳握有的名單完全吻合。



而朴昌浩的推測也沒錯，Big Mouse的確可能身處在監獄中，兩人開始用塔羅牌互相交換訊息，Big Mouse將透過塔羅牌表達自己的計畫，朴昌浩也解讀後配合他，兩造其實是相互利用著。而Big Mouse也想要找出論文的真正下落，薇瑚則自告奮勇表示這件事情由她來負責揭開真相。朴昌浩將繼續離間3位VIP，要他們在法庭上說出真相。



志工團隊中還有一位營養師張慧珍，她是VIP之一的太太，也就是一開始朴昌浩就從她手中得到了行車紀錄器的檔案。張慧珍也與獄中的丈夫會面，但她先生似乎有暴力傾向，一點點不滿意就對她出手。雖然薇瑚也發現了她的傷痕但她完全不願多說。



薇瑚回到醫院值夜班，接到某病患家屬的來電，原來她是位飾品設計師，曾為徐教授設計將記憶卡放入十字架項鍊，但那位家屬還未說完事情的來龍去脈，卻直接在薇瑚面前墜樓身亡！薇瑚想起了院長所戴的就是十字架項鍊，於是找上院長對質，但她卻忽略了另一人也戴著十字架圖案的項鍊，就是張慧珍，而張慧珍也的確與徐教授是情侶關係……



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