《非常律師禹英禑》濟州島花絮照大放出！劇組官方提示：這趟出差是他們覺醒&變化的轉折點

《非常律師禹英禑》還剩2集就要結束了，是不是有些不捨呢？ 一起來欣賞一下劇組精心送上的濟州島出差幕後花絮照吧。

15日，ENA放出了多張電視劇幕後照。 上週播出的13、14集講述了鄭明錫律師（姜其永 飾）帶著禹英禑（朴恩斌 飾）、崔秀妍（河允景 飾）、權敏宇（朱鍾赫 飾）和李濬浩（姜泰伍 飾）等人前往濟州島出差的故事。 這兩集裡，禹英雨認識到了自己和李濬浩的現實差距，告訴對方還是不要交往了; 鄭明錫吐血、昏倒後被查出胃癌3期; 崔秀妍和權敏宇之間強烈的粉紅氣流在穿梭，短短兩集信息量超大。



最新公開的花絮裡，李濬浩和禹英禑依舊笑容燦爛，鯨魚CP能否迎來HAPPY ENDING呢？ 劇組透露：「禹英禑和李俊昊以及汪洋律所的律師們，會以本次的濟州島旅行為契機開始覺醒並產生變化，敬請期待在情感混亂以及關係衝突中的新故事。 禹英禑的事業和愛情會如何成長呢，汪洋組意氣風發的最後一場官司又是怎樣的呢？ 還請多多關注。」



第15集預告裡，因為鄭明錫生病，其他律師接替了他的工作，並成了禹英禑等人的新上司，都說新官上任三把火，一來就讓禹英禑「OUT」。 禹英禑面對一群人的圍追堵截嚇得驚慌失措，崔秀妍和權敏宇站出來保護她。 另一邊韓宣榮（白智媛 飾）和記者私下做交易想要爆料禹英禑和太守美（陳慶 飾）的關係。



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