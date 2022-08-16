《非常律师禹英禑》济州岛花絮照大放出！剧组官方提示：这趟出差是他们觉醒&变化的转折点

《非常律师禹英禑》还剩2集就要结束了，是不是有些不舍呢？ 一起来欣赏一下剧组精心送上的济州岛出差幕后花絮照吧。

15日，ENA放出了多张电视剧幕后照。 上周播出的13、14集讲述了郑明锡律师（姜其永 饰）带著禹英禑（朴恩斌 饰）、崔秀妍（河允景 饰）、权敏宇（朱钟赫 饰）和李浚浩（姜泰伍 饰）等人前往济州岛出差的故事。 这两集里，禹英雨认识到了自己和李浚浩的现实差距，告诉对方还是不要交往了; 郑明锡吐血、昏倒后被查出胃癌3期; 崔秀妍和权敏宇之间强烈的粉红气流在穿梭，短短两集信息量超大。



最新公开的花絮里，李浚浩和禹英禑依旧笑容灿烂，鲸鱼CP能否迎来HAPPY ENDING呢？ 剧组透露：「禹英禑和李俊昊以及汪洋律所的律师们，会以本次的济州岛旅行为契机开始觉醒并产生变化，敬请期待在情感混乱以及关系冲突中的新故事。 禹英禑的事业和爱情会如何成长呢，汪洋组意气风发的最后一场官司又是怎样的呢？ 还请多多关注。」



第15集预告里，因为郑明锡生病，其他律师接替了他的工作，并成了禹英禑等人的新上司，都说新官上任三把火，一来就让禹英禑「OUT」。 禹英禑面对一群人的围追堵截吓得惊慌失措，崔秀妍和权敏宇站出来保护她。 另一边韩宣荣（白智媛 饰）和记者私下做交易想要爆料禹英禑和太守美（陈庆 饰）的关系。



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