《非常律師禹英禑》姜其永：性感且帥氣的鄭明錫律師，我根本演不了啊

《非常律師禹英禑》熱播的同時每一位主演都有著閃光點，「爹系上司」男二號鄭明錫律師更是憑藉成熟穩重又不失幽默、圓滑的為人處世風格圈粉無數。

姜其永日前和《非常律師禹英禑》的主演陣容一起做客了NAVER NOW的《Special Show》，透露刻畫有著14年工作經驗的資深律師鄭明錫一角時的苦惱。 他表示：「雖然台詞很難，但是還是要表現出遊刃有餘的一面，我不知道能不能演好這一點。 一開始我就被困在了這個角色外形塑造上，一直覺得他應該是一個性感且帥氣的男人。」 不過，等到拍攝的時候，比起外在，姜其永還是將重心放到了「內在」刻畫上。



姜其永稱：「美劇《Suits》裡有個角色叫Harvey，韓版劇裡（《金裝律師》）是張東健前輩演的，看到他們（的外貌）之後我就知道（我）根本演不了，所以就把重心移到了和其他角色的配合上，是因為演出了和其他角色的關係氛圍，才讓大家覺得我很性感。」一旁的姜泰伍聽完之後表示：「你走路時的背影非常性感，大腿也很性感。」 大讚姜其永的外貌也是帥哥級別。 姜其永解釋說：「學生時期練過速滑，所以大腿很粗，這其實是我自卑的一點，沒想到現在居然成了優點。」



姜其永也憑藉「鄭明錫」一角獲得了廣大觀眾的喜愛，誰不愛永遠為下屬考慮、支持下屬、認真教導、陪伴下屬成長的上司呢？ 姜其永自爆自從演了《非常律師禹英禑》之後，SNS的粉絲數漲了2倍，現在上街戴著口罩都會因為說話的聲音而被認出。



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