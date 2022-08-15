《非常律师禹英禑》姜其永：性感且帅气的郑明锡律师，我根本演不了啊

《非常律师禹英禑》热播的同时每一位主演都有著闪光点，「爹系上司」男二号郑明锡律师更是凭藉成熟稳重又不失幽默、圆滑的为人处世风格圈粉无数。

姜其永日前和《非常律师禹英禑》的主演阵容一起做客了NAVER NOW的《Special Show》，透露刻画有著14年工作经验的资深律师郑明锡一角时的苦恼。 他表示：「虽然台词很难，但是还是要表现出游刃有余的一面，我不知道能不能演好这一点。 一开始我就被困在了这个角色外形塑造上，一直觉得他应该是一个性感且帅气的男人。」 不过，等到拍摄的时候，比起外在，姜其永还是将重心放到了「内在」刻画上。



姜其永称：「美剧《Sutis》里有个角色叫Harvey，韩版剧里是张东健前辈演的，看到他们（的外貌）之后我就知道（我）根本演不了，所以就把重心移到了和其他角色的配合上，是因为演出了和其他角色的关系氛围，才让大家觉得我很性感。」 一旁的姜泰伍听完之后表示：「你走路时的背影非常性感，大腿也很性感。」 大赞姜其永的外貌也是帅哥级别。 姜其永解释说：「学生时期练过速滑，所以大腿很粗，这其实是我自卑的一点，没想到现在居然成了优点。」

姜其永也凭藉「郑明锡」一角获得了广大观众的喜爱，谁不爱永远为下属考虑、支持下属、认真教导、陪伴下属成长的上司呢？ 姜其永自爆自从演了《非常律师禹英禑》之后，SNS的粉丝数涨了2倍，现在上街戴著口罩都会因为说话的声音而被认出。



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