人气恋综《换乘恋爱2》因宿舍「太脏」被指责！网友：「需要民宿老板正权、在这种地方会萌生出爱情吗」

《换乘恋爱》讲述因多样原因而分手的情侣们聚在一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

在不知道谁是 X （前任）的情况下，8名男女将集体在宿舍度过3周时间真人秀，继第一季之后，第二季播出一样引发不少讨论。像是有出演者中途下车、男五女五也在节目前半段就登场、在前几集播出时竟然有人的前任不在场等。



最近在 SNS 和网路社区上，也出现了不少指责宿舍卫生的文章。入住第3天时，出演者们帮「男一」郑奎民举行生日派对，把气球贴在窗户上，一起吃蛋糕、喝酒等。到了隔天早上，在沙发上睡觉的出演者被摄影机捕捉到时，周围也出现没有整理好的垃圾。



甚至地板上也经常捕捉到杂物、饼干碎屑等，大约过了一周左右，新的出演者「男五」南熙斗登场，生日派对的气球还一直贴在窗户上。与其他出演者不同的是...「男五」南熙斗平时爱干净，他回到宿舍看著厨房就开始打扫，当其他人问他在干什么时，南熙斗也说：「厨房太脏了！」



另外，南熙斗接受制作组采访时提到：「（和前任）保持干净这方面不太合得来，我第一次帮娜妍打扫她的车，我以为只要我帮她打扫，她应该就会保持整洁吧！但事实并非如此。」



这也在韩网引发热烈讨论，网友：「真脏... 那么脏，爲什么不收拾呢」、「需要正权（第一季出演者）来打扫卫生」、「在这种地方会萌生出爱情」、「第二季就是每天喝酒」、「要是我的话，可能无法继续拍摄」、「客厅的桌子上都放著不管吗」、「一周没收拾，新来的人正在收拾，真的是经典啊」、「制作组没必要找这么好的房子，反正拍不出什么好画面」、「又不是自己生活，在集体生活的地方也太没责任感」等等。

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