《Another Record》李帝勳：「因為太愛電影而成為演員，為了能一輩子拍電影而開一家製作公司！」

8月18日即將在OTT平台SEEZN獨家公開的節目《Another Record：李帝勳》，將展現出演員李帝勳私下真實的樣貌，以及他所懷抱的電影夢。這是一種充滿想像的新型態電影紀錄片。

《Another Record：李帝勳》節目內容透過身為演員的李帝勳，除了在演技上不斷想打破框架突破自己以外，為了不失去與大眾的共鳴，自己不斷地想像與努力。而透過電影《兄妹的夏夜》呈現了對於人們的深層溫暖視線，帶來療癒的尹丹菲導演，紀錄了大家所不知道的李帝勳新的一面，李帝勳的想像成為現實，並且透過想像所塑造出的小說情節，成了每天我們身邊所發生的小故事，令人們產生共鳴。



作品從演員李帝勳的出發點，也就是他的大學時期開始，勇敢的新人李帝勳，以及讓大家仔細看看身為演員相當忠實的思考並努力著的現在，李帝勳再次觀賞自己2006年的出道作獨立短篇電影《真實，Litmus》，侃侃而談當時自己如此特別的選擇，更特別的是他與這部作品的導演及製作代表，共同創立了製作公司「Hard Cut」。



電影《真實，Litmus》中李帝勳的演出曾令人留下深刻的印象，他也表示演出時該有種恐懼，但這部作品是將恐懼轉化為勇氣後所拍攝的。而他表示自己開始演戲的原因，就是因為太愛電影，而想要一輩子都能拍電影應該怎麼做呢？李帝勳想到的方法就是成立一家電影製作公司。演員李帝勳將如何蛻變為製作人兼導演李帝勳呢？

《Another Record：李帝勳》節目中還將有演員朴正民、李東輝共同出演，讓這些與李帝勳交情非常好的朋友來談談他們眼中的李帝勳。8月18日下午將透過SEEZN平台公開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞