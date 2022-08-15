【有片】少女時代玩瘋了！秀英&潤娥坦言：「羅PD不要走就好了！還想再玩一下～」Sunny成為當日MVP當之無愧

這一集《出差十五夜》看了實在很開心！感受到歐膩們非常享受～

少女時代於今年（2022年）迎來出道15週年，並以「完整體」回歸韓國歌壇。除了團體綜藝《少時貪探》外，她們還積極出演各種節目，如：《驚人的星期六》、《認識的哥哥》、《文明特急》等，為了就是創造更多美好的回憶。

至於羅PD的《出差十五夜》，雖然俞利和徐玄因行程問題沒能出席，但連續兩個星期看下來，可以看到少女時代非常享受節目錄製，不管是互相「吐槽」成員，或者是分享彼此的暖心瞬間，都讓人感受到她們之間深厚的感情。





成員們和節目組玩著遊戲，每個人都超活躍。中間還會幫忙同為SM娛樂的「家人們」宣傳，如：前輩Super Junior、後輩aespa等。還因為太興奮，一瞬間忘了自己當初訂下的「策略」。秀英和潤娥就表示，就是很想要玩（遊戲），希望羅PD不要離開。問了大家待會還有沒有行程，大家回答：「沒有」、「有也要取消」。



而當日的MVP頒給Sunny，真的是當之無愧！超強的瞬發反應、搞笑的藝能細胞，不禁感嘆：「太可愛了～」

而在影片最後，俞利和徐玄以影片的形式出現，向大家問候。被問到少女時代十五週年以後的十五年，太妍要大家多多期待，因為她本人自己也相當期待。現在是少女時代！以後是少女時代！永遠是少女時代！

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