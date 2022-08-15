【有片】少女时代玩疯了！秀英&润娥坦言：「罗PD不要走就好了！还想再玩一下～」Sunny成为当日MVP当之无愧

这一集《出差十五夜》看了实在很开心！感受到欧腻们非常享受～

少女时代於今年（2022年）迎来出道15周年，并以「完整体」回归韩国歌坛。除了团体综艺《少时贪探》外，她们还积极出演各种节目，如：《惊人的星期六》、《认识的哥哥》、《文明特急》等，为了就是创造更多美好的回忆。

至於罗PD的《出差十五夜》，虽然俞利和徐玄因行程问题没能出席，但连续两个星期看下来，可以看到少女时代非常享受节目录制，不管是互相「吐槽」成员，或者是分享彼此的暖心瞬间，都让人感受到她们之间深厚的感情。





成员们和节目组玩著游戏，每个人都超活跃。中间还会帮忙同为SM娱乐的「家人们」宣传，如：前辈Super Junior、后辈aespa等。还因为太兴奋，一瞬间忘了自己当初订下的「策略」。秀英和润娥就表示，就是很想要玩（游戏），希望罗PD不要离开。问了大家待会还有没有行程，大家回答：「没有」、「有也要取消」。



而当日的MVP颁给Sunny，真的是当之无愧！超强的瞬发反应、搞笑的艺能细胞，不禁感叹：「太可爱了～」

而在影片最后，俞利和徐玄以影片的形式出现，向大家问候。被问到少女时代十五周年以后的十五年，太妍要大家多多期待，因为她本人自己也相当期待。现在是少女时代！以后是少女时代！永远是少女时代！

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